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Gündem Ankara'da DAEŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Gündem

Ankara'da DAEŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 09:43:00 -
Ankara'da DAEŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

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