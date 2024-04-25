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Yaşam Ankara'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Yaşam

Ankara'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-04-25 00:29:00 -
Ankara'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Ankara'da çıkan silahlı kavgada, 2 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde bir mesire alanında bungalov evleri yapan Y.E.H. ile mesire alanının işletmecisi Murat Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Y.E.H, Yılmaz ve iş yeri çalışanı Alaeddin Albaba'yı silahla vurdu.

Yılmaz, olay yerinde Albaba ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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