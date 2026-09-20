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Aktüel Ankara'da bir haftalık narkotik operasyonlarında 84 gözaltı, 26 tutuklama
Aktüel

Ankara'da bir haftalık narkotik operasyonlarında 84 gözaltı, 26 tutuklama

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Ankara'da bir haftalık narkotik operasyonlarında 84 gözaltı, 26 tutuklama

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 13-19 Eylül'de yaptığı narkotik operasyonlarında 84 şüpheli gözaltına alındı, 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu madde temin eden şahısların yakalanmasına yönelik 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli gözaltına alındı, 26 şüpheli tutuklandı.

Operasyonları, kent genelinde uyuşturucu madde temin eden ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü.

6 kilo 164 gram esrar, 843 gram metamfetamin ele geçirildi

Düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 164 gram esrar, 4 bin 206 adet sentetik ecza, 963 gram sentetik kannabinoid ve 843 gram metamfetamin ele geçirildi. 122 gram A.M. maddesi, 53 gram kokain, 35 adet kenevir bitkisi, 4 adet ecstasy ve 1 gram eroin de ele geçirilenler arasında yer aldı.

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda ayrıca 7 hassas terazi, 4 tabanca, 4 şarjör, 66 tabanca fişeği ile 119 bin 935 lira ve 5 bin 200 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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