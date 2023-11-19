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Yerel Ankara'da bir evde yangın: 2 ölü 1 yaralı
Yerel

Ankara'da bir evde yangın: 2 ölü 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-11-19 22:18:00 -
Ankara'da bir evde yangın: 2 ölü 1 yaralı

Ankara’nın Çamlıdere ilçesine bağlı Dörtkonak köyünde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, sabaha karşı Çamlıdere ilçesi Dörtkonak köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 gencin bulunduğu bir evde sabaha karşı yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Evde bulunan Mehmet Atasoy ve Emre Değer yanarak hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen bir kişi evin camını kırarak kendini dışarı attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Yangında hayatını kaybeden Atasoy ve Değer’in cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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