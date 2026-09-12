Ankara'da beton mikseri otomobille çarpıştı, biri ağır 5 kişi yaralandı

Biri ağır 5 kişi, Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu yaralandı. Kaza, Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi ile 1090. Sokak kesişiminde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre 06 DDZ 448 plakalı otomobil kavşağı döndüğü sırada, yokuştan inen 37 AEU 275 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle mikserle birlikte sürüklenerek kaldırıma çıktı.

Görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsünü itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı; sürücü, aynı araçtaki 4 yaralıyla birlikte ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

"Kamyon sürücüsü çarptığını fark etmedi"

Kaza anını aktaran çevre esnafından İlker Duman, "Kamyonun yukarıya çıktığını gördüm. O arada da sokak kesiminde otomobilin indiğini gördüm. Otomobil inerken çok hızlıydı ama yoldan karşıya geçmeye çalışıyordu galiba. Kamyonun da hızlı gelmesiyle beraber çarpışma meydana geldi. Kamyon sürücüsü çarptığını fark etmedi. Önünde sürükledikten sonra frene bastı ve o şekilde durabildi" dedi.

Bölgede sürekli kazalar yaşandığını söyleyen Duman, "Ne yazık ki bu caddede haftada 4-5 defa kaza oluyor. Buranın en büyük problemlerinden bir tanesi ne yazık ki ışık ya da kasis olmaması. Yönetmelikte de buradan karşıya geçişin yasak olması gerekiyor. Burada karşıya geçen her zaman suçlu. Dolayısıyla burada her zaman bir kargaşa oluyor. Bu yol can almasın, istemiyoruz ama kesinlikle can alacak" ifadelerine yer verdi.

"Araç şoförünün durumu çok ağırdı ve bilinci kapalıydı"

Duman, otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğunu belirterek yaralıları şu sözlerle anlattı: "Araç şoförünün durumu çok ağırdı ve bilinci kapalıydı. Eli yüzü kan içerisindeydi. Beli kırıktı galiba. Arka taraftaki yolcular da aynı zamanda bu binada oturan komşularımız. Birisinin burnu kırıktı ve durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi. Bir tane de küçük çocuk vardı, çok korkmuştu. İnşallah başlarına bir iş gelmez. Burası kesinlikle can alacak. Buraya kesinlikle çözüm getirilmesi gerekiyor."

Esnafın talebi ışık ve kasis

Uyarı sistemlerinde yetersizlik olduğunu dile getiren Duman, "Buranın en büyük problemi buradan hızlı inmeye ve çıkmaya çalışan şoförler. Burasının mutlak çözümü kesinlikle bir ışık, bir kasis yapılması. Bunlardan birinin olması gerekiyor. Biz burada en büyük şikayetimiz bu. İnşallah çözüm bulurlar bundan sonrasına. Lütfen can alınmasın bu yol. İstediğimiz bu" diye konuştu.