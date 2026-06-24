Ankara'da askeri diploması trafiği! Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Moritanyalı mevkidaşını ağırladı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, askeri iş birlikleri ve resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Moritanya Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abbe Babty El-Hadj Ahmed ile çok kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Moritanya Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abbe Babty El-Hadj Ahmed ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen El-Hadj Ahmed ve beraberindeki heyetin, Orgeneral Kadıoğlu'nu ziyaret ettiği belirtildi.