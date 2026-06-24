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Gündem Ankara'da askeri diploması trafiği! Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Moritanyalı mevkidaşını ağırladı!
Gündem

Ankara'da askeri diploması trafiği! Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Moritanyalı mevkidaşını ağırladı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Ankara'da askeri diploması trafiği! Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Moritanyalı mevkidaşını ağırladı!

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, askeri iş birlikleri ve resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Moritanya Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abbe Babty El-Hadj Ahmed ile çok kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Moritanya Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abbe Babty El-Hadj Ahmed ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen El-Hadj Ahmed ve beraberindeki heyetin, Orgeneral Kadıoğlu'nu ziyaret ettiği belirtildi.

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