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Yerel Ankara’da arka lastiği olmayan sürücüye şok ceza!
Yerel

Ankara’da arka lastiği olmayan sürücüye şok ceza!

Ankara'da arka lastiği olmayan araçla seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücünün ehliyetine ömür boyu olarak el konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 09:37:00 -
Ankara’da arka lastiği olmayan sürücüye şok ceza!

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 30 Aralık 2021'de Kuzey Çevre Yolu üzerinde arka lastiği olmadan seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen kişiye, 1230 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine el konuldu.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı ve araç trafikten men edildi.

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