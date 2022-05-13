Ankara'da Alparslan Kuytul protestosu! Bir avuç kalabalık sokakların başına bela oldu
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un taraftarları, Ankara'da polisin "dağılın" uyarısına aldırış etmeyerek taşkınlık çıkarttı. Vakıf üyeleri Twitter hesaplarından Emniyet mensuplarını hedef alarak, "Şiddet" uygulamakla suçladı.
Yeniakit.com.tr
İş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Ağrı Patnos L tipi cezaevine sevk edildi.
Bir avuç grup sokakların başına bela oldu!
Başkent Ankara'da bir araya gelen Furkan Vakfı üyeleri, Alparslan Kuytul'un tutuklanmasını protesto etti.
Polisin dağılın uyarılarına aldırış etmeyen grup taşkınlık çıkarttı.
Furkan Vakfı üyeleri Emniyet mensuplarını "şiddet" uygulamakla suçladı.