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Ankara'da akü hırsızlığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Ankara'da araçlardan akü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 08:33
Ankara'da akü hırsızlığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Ankara'da Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gökçek Mahallesi'nde bir tırda akü hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla H.Y. ve B. A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinde, arkadaşları M.S, F.S ve E.Ş. ile birlikte Ahievran Mahallesi'nde iki araçtan daha akü çaldıklarını ve bunları Altındağ ilçesinde bir hurdacıya sattıklarını itiraf etti.

Bunun üzerine polis ekipleri, F.S, M.S ve E.Ş.'yi Kahramankazan ilçesinde yakaladı. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı. 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 08:33
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Ankara
  3. Gökçe
  4. Altındağ
  5. Sincan

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