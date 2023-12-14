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Gündem Ankara'da Aksa Tufanı ve Uyanış paneli
Gündem

Ankara'da Aksa Tufanı ve Uyanış paneli

Yeniakit Publisher
2023-12-14 13:04:00 -
Ankara'da Aksa Tufanı ve Uyanış paneli

Genç Birikim tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesinde 24 Aralık Pazar günü Aksa Tufanı ve Uyanış paneli düzenlenecek.

Genç Birikim, Ankara'da Aksa Tufanı ve Uyanış paneli düzenleyecek.

24 Aralık Pazar günü yapılacak panelin konuşmacıları; Dr. Musa Akkari ve Muhammed Yorgancıoğlu olacak.

Ali Kaçar'ın oturum başkanlığını yapacağı panel Çankaya'da bulunan TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Saat 19:00'da başlayacak olan panelde bayanlara yer ayılırken Gazze yararına bir kermeste düzenlenecek.


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