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Ankara'da akılalmaz kaza! Dimdik kaldı...

Beypazarı ilçesinde direksiyonu kilitlenen otomobil, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarı aşarak ıspanak ekili tarlaya düşüp çakılı kaldı.

18 Eylül 2018 Salı 16:47
Ankara'da akılalmaz kaza! Dimdik kaldı...

Kaza, öğle saatlerinde Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Aladağ Sokakta meydana geldi. Murat Kayabaşı yönetimindeki 06 BBY 37 plakalı otomobil, Aladağ Sokak Hastane Yolu üzerinde hareket halindeyken iddiaya göre direksiyonu kilitlendi. Sürücünün kontrolünü yitirdiği araç, yolun kenarındaki 3 metrelik istinat duvarını aşarak ıspanak ekili tarlaya diklemesine düştü. Otomobil tarlada çakılı kaldı, sürücü Murat Kayabaşı hafif yaralandı.

Tarlada çakılı kalan otomobili görenler büyük şaşkınlık yaşarken, yaralı sürücü Kayabaşı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • nacinaci56 dk önce
    Dik kaldı ile Dimdik kaldı arasındaki fark nedir? Bilen varmı? Dimdik Dikden dahamı Dik?
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