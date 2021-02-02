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Gündem Ankara'da açık araziye kimyasal atık bırakan 2 kişiye 804 bin 770 lira para cezası
Gündem

Ankara'da açık araziye kimyasal atık bırakan 2 kişiye 804 bin 770 lira para cezası

Ankara'da açık araziye 400 litre kimyasal atık bıraktıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliye "çevreyi kasten kirletmekten" 804 bin 770 lira idari para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 11:00:00 -
Ankara'da açık araziye kimyasal atık bırakan 2 kişiye 804 bin 770 lira para cezası

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'ndeki açık araziye 2 araçla gelen şüpheliler S.K. ve I.K'nin, bölgeye kimyasal atık bıraktıkları bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, şüphelilerin araziye 8 tank içindeki 400 litre kimyasal atığı boşaltmaya çalıştıklarını tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıları yakaladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi veren ekipler, 2 şüpheliye "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan kişi başı 402 bin 385 lira olmak üzere 804 bin 770 lira idari para cezası uyguladı.

Adli işlem de başlatılan zanlılar S.K. ve I.K'ye ayrıca sürücü belgesiz araç kullanmak, çekme belgeli aracı trafikte kullanmak ve araç muayenesini yaptırmamak suçlarından 10 bin 85 lira idari para cezası verildi.

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