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Yerel Ankara'da 30 yaşındaki kadın evinde öldürülmüş halde bulundu
Yerel

Ankara'da 30 yaşındaki kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Yeniakit Publisher
2024-06-10 20:39:00 - 2024-06-10 20:44:49

Ankara'nın Sincan ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 30 yaşındaki bir kadın, evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Korkmaz Sokak'ta bulunan Karaciğer Apartmanı'nda meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan L.P.'den (30) haber alamayan yakınları polise haber verdi. Eve polis ekipleri sevk edildi. Polis eve girdiğinde L.P.'yi kanlar içinde yerde buldu.

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen L.P.'nin cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

L.P.'nin bir süredir anlaşamadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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