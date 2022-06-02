Ankara’da 2 arkadaşa silahlı saldırı

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Çelik Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.İ., ile Hüseyin A. ve Serkan D. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.İ. yanında bulundurduğu pompalı tüfekle iki arkadaşın üzerine ateş etti. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Hüseyin A. ve Serkan D.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ederken H.İ., ise olay yerinden kaçtı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan Hüseyin A. yaşamını yitirirken Serkan D.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bölgede çalışma başlatan Ankara Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı saklandığı adreste gözaltına aldı. Zanli H.İ'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.