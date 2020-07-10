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Spor

Ankara'da 15 Temmuz şehitleri için Dart turnuvası düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:30:33 -
Ankara'da 15 Temmuz şehitleri için Dart turnuvası düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Dart turnuvası düzenleyecek.

Federasyon Başkanı Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada 15 Temmuz şehitlerini düzenleyecekleri Dart turnuvası ile anacaklarını söyledi.

Organizasyonu sporcuları bizzat davet ederek düzenleyeceklerini anlatan Türkmen, "Ancak bu on-line değil normal bir turnuva olacak. Ankara'da yapacağımız bu turnuvada çok özel önlemler alacak ve sporcuların farklı hedef tahtalarına atış yaparak oynadığı bir turnuva düzenleyeceğiz. Böylelikle hem mesafeyi korumuş olacağız hem de salonda aynı anda çok sınırlı sayıda sporcu bulunmasını temin edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


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