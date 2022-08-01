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Ekonomi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alıyor
Ekonomi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alıyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 4/B sözleşmeli personel ve 4/D sürekli işçi alımı için duyuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 14:16:00 -
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara ili ve ilçelerindeki; Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Ulus, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere;

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 165 (yüz altmış beş) adet “Sözleşmeli Personel”,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde 3 (üç) adet “Sürekli İşçi” alımı yapılacak.

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