Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, 10.11.2022 tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ilanın her aşamasında kontrol ve teyit amaçlı olarak gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

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