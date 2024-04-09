Ankara Yenimahalle'de başıboş köpek saldırısı!
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı. Çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Sözde hayvanseverlerin engel olmaları sebebiyle başıboş köpek sorunu bir türlü çözülemiyor.
Son başıboş köpek saldırısı Ankara’nın Yenimahalle ilçesiki OSTİM bölgesinde yaşandı. Başıboş köpekler bir çocuğa saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar köpekleri uzaklaştırırken şoka giren çocuk uzun süre kendine gelemedi.
Yaralı çocuk hastaneye sevk edildi.