Ankara yarın okullar tatil mi 15 Haziran Çarşamba
Ankara'da okullar tatil mi edildi? Ankara günlerdir şiddetli yağışların etkisi altında. Şiddetli yağışlar sebebiyle can kayıpları da yaşandı. Öğrenciler ve aileleri ise yarın yani 15 Haziran Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın okullar tatil mi?
Ankara’da hayat adeta felç oldu. Şiddetli yağışlar can kayıplarına da yol açtı. Ankara’da yaşayanlar yarın havanın nasıl olacağını, okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Ankara’da okullar tatil mi?
Ankara yarın okullar tatil mi 15 Haziran Çarşamba
Günler süren yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ankara’da 13 Haziran Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verildi. Başkentte yarın yağış beklenmiyor. Bu sebeple okul tatiline ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Şayet konu hakkında Ankara Valiliği’nden bir açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.