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Ankara ve İstanbul’da vatandaş isyan ediyor

CHP’li başkanların yönetime geçtiği Ankara ve İstanbul’da vatandaş isyan etme noktasına geldi. Sorunların devam ettiği iki ilden Ankara'da vatandaş kirli sudan kaynaklanan ishal salgınıyla boğuşurken, İmamoğlu'nun yalanlarla meşgul ettiği İstanbullular ise metrobüs çilesi çekiyor.

01 Ekim 2019 Salı 11:24
Ankara ve İstanbul’da vatandaş isyan ediyor

Ankaralılar günlerdir salgın hastalıkla boğuşuyor. Binlerce kişi ishal ve yüksek ateş şikâyetiyle hastanelere koşuyor. Salgının şebeke suyuna kanalizasyon atığı karışmasından kaynaklandığı iddia ediliyordu. Önceki gün mide ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran İP lideri Meral Akşener'in sözleri, bu iddiayı güçlendirdi. Akşener gazetecilere "Su içerken dikkatli olun" uyarısında bulundu.

Şirketlerde ishal alarmı

Ankara'da bir yemek firması yönetimi, çalışanlara gönderdiği talimatta, suya kanalizasyon karıştığı, ishal şikâyetlerinin çok yüksek boyutlara ulaştığı uyarısında bulunarak, riskli besin maddelerinin mönüden çıkarılmasını istedi. Sağlık örgütleri, salgına "nörovirüs"ün neden olduğuna dair tespitlerin olduğunu kaydederek, "Yüksek bulaşıcılığa sahip virüs, el-ağız temasının yanında insan ya da hayvan dışkısıyla kontamine olmuş sularla, yağış sonrası içme suyunun ve kuyu sularının kirlenmesiyle bulaşabilir" uyarısında bulundu. Ankara'da bir yemek firması, çalışanlarına yazdığı yazıda suya kanalizasyon karıştığı uyarısında bulundu.

Metrobüste büyük çile

Öte yandan, şehir selle boğuşurken Bodrum'a gidip "Tatil bana yakışıyor" diyen ve bu sözleriyle büyük tepki çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de 'davet' polemiğine laf yetiştirmekle meşgul. İstanbullular ise zor durumda. Koordinasyon bozukluğu megakentte ulaşımı felç etti. Dün sabah saatlerinde işe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar, otobüs ve metroların aktarma güzergâhında bulunan Altunizade ve Zincirlikuyu metrobüs duraklarında çile çekti. Vatandaşlar üstgeçit ve duraklarda uzun süre araçlara binebilmek için sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlatırken, vatandaşlar bu rezalete isyan etti. İşe gitmek için metrobüs durağında yaklaşık 30 dakika boyunca araca binmek için beklediğini söyleyen Kemal Çiftçi adlı vatandaş "Rezalet bir durum. Bir yerden bir yere gitmek bu kadar zor olmamalı" dedi..

Tek kelimeyle rezalet

Benzer yoğunluğun yaşandığı Zincirlikuyu metrobüs durağında ise durağa 4 yaşındaki oğluyla gelen ve ezilme tehlikesi atlattıklarını belirten Ayten Şener "Tek kelimeyle rezalet. Sanki izdiham var. Belediyenin buna çözüm bulması lazım" diye konuştu. Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada ise yoğunluğa Avcılar durağında arıza yapan bir aracın neden olduğu belirtildi. Akşam saatlerinde de Perpa durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Söğütlüçeşme istikametindeki seferlerde aksamalar yaşandı.

İstanbullular duraklarda metrobüse binebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 11:24
  1. ishal alarmı
  2. Ankara
  3. salgın
  4. İstanbul trafiği
  5. İstanbul
  6. EKREM İMAMOĞLU PROJELER
  7. Ekrem İmamoğlu
  8. Mansur Yavaş
  9. metrobüs
  10. Meral Akşener
  11. Zincirlikuyu metrobüs

YORUM YAZ

  • Ayhan sırma Ayhan sırma 28 dk önce
    Bunlarda kendilerini kıymete bindirdiler
  • tuncay kahvecituncay kahveci41 dk önce
    ben bir ankaralı olarak kayyum istiyorum....
  • Tarıka YORUMTarıka YORUM43 dk önce
    İşte bu noktada bunlar bu sorunları çözmek için gelmişti. ve HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAKTI. Niçin eskiyi örnek veriyorsun. Bunlar çözüm için gelmediler mi? Onun için seçilmediler mi? Eğer aynı tas aynı hamam olacak idi ise niçin geldiler. Yani diyorsun ki seçilen de birşey yapamayacak.
  • HAKTAN YANAHAKTAN YANA44 dk önce
    herşey mükemmel yeni bitmeler bunların ne b.ok olduğunu bilmezler 
  • AbdullahAbdullah47 dk önce
    Herşey eskisinden daha düzenli şu anda. O kuyruklar AKP zamanında daha da uzundu. Sağolsun Ekrem başkan sayesinde bu kadara kadar indi. Zamanla daha da kısalır, 3 yada anca bu.
  • SamSam48 dk önce
    Her sey daha güzel olacakmis …..az bile
  • TarıkTarık51 dk önce
    Bu sorunlar geçmiştede mevcuttu sadece AKP belediyesi başta olduğu için görmezden geliyordu medya grupları, şimdi ise aklınıza geldi, AKP döneminde neredeydiniz önce bunu söyleyin
  • Çileeeeee çile bülbülüm allah.... Çileeeeee çile bülbülüm allah.... 1 sa önce
    Bu daha başlangıç her şey çok güzel olacak..
  • BurdurluBurdurlu1 sa önce
    vatandaşlar elektrik zamlarına da isyan ediyor, o konuda da detaylı bir haber bekleriz.
  • OvalıOvalı1 sa önce
    Kardeşim size ne vatandaşın çilesinden. Vatandaş kendisi secmedimi? bu iki iş bilmezi . Vatandaş varsın çeksin . Bizde bir laf vardır,karga kursagini ister, kargada her şeye konar. Kendi düşen ağlamaz. 
  • Türker AslanTürker Aslan1 sa önce
    İsyan mı ettiğini memnun mu olduğunu seçimlerde anlarız. İnsanın karakterinde var olan nankörlük duygusunu hiçbir şey yok edemez. Bu adamlar oylarını arttıcaklar.
  • ikiyüzlülerikiyüzlüler1 sa önce
    Akit siz bu tarz yazıları çoğaltın. Teşekkürler.
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ1 sa önce
    İstanbul-Ankara her şey çok güzel oluyor. Oh oluyor size. Boş boş kağnı gıcırtısı çıkarmayın. Devam bodrum güzeli ekremcik, devam angaranın yavaşı.
  • PATATES KUYRUKLARI DOMATES KUYRUKLARI İÇİN BEDELÖDETENLER BEDUALAR LAN KULAKLARINIZ ÇILIYOMUPATATES KUYRUKLARI DOMATES KUYRUKLARI İÇİN BEDELÖDETENLER BEDUALAR LAN KULAKLARINIZ ÇILIYOMU1 sa önce
    İSRAFI BÖYLEMİ ÖNLÜYON BAŞKAN MİLLETİ BÖYLE SIRAYA SHPDESOKMUŞTU 800 BİN KİŞİ ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN SİZLERİ HIYARAPATLICANAPOŞETE İN BEDELİNİ KİM ÖDÜYO EDİLEN BEDUALAR SİZE
  • GokhanGokhan1 sa önce
    Ayni sorunlar akp doneminde daha fazlaydi.ha birde deve kusu misali elektirik zammini niye gizliyorsun

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