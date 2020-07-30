Ankara Valisi Şahin yol kontrol noktasındaki denetimleri inceledi

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla seyahat eden vatandaşlardan trafik kurallarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymalarını istedi.

Şahin, Ankara-Eskişehir kara yolunda bulunan kontrol noktasındaki denetimleri yerinde inceledi.

Denetimlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Şahin, ekiplerce durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Sürücü ve yolculara maske hediye eden Şahin, vatandaşlardan trafik kurallarına ve Kovid-19 önlemlerine uymalarını istedi.

- "Pandeminin etkileri tedbirlerle azaltılabiliyor"

Vali Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik ve güvenlik birimlerinin yanı sıra sağlık teşkilatının da ek tedbirler aldığını belirtti.

Bu bayramın Kovid-19 salgınıyla mücadele günlerinde idrak edildiğine dikkati çeken Şahin, vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını, maske kullanmalarını, hijyene dikkat etmelerini ve telefonla bayramlaşmalarını istedi.

Pandeminin etkilerinin tedbirle azaltılabileceğini vurgulayan Şahin, rehavete kapılmanın vaka sayılarını artırdığına işaret etti.

Trafik yoğunluğunun artmasına bağlı olarak ek tedbirlerin alındığını dile getiren Şahin, helikopter ve drone ile denetim yapıldığını söyledi.

Trafik denetimlerinin yanı sıra pandemi tedbirlerine yönelik denetimler de yapacaklarını belirten Şahin, önceliklerinin vatandaşları uyarmak olduğunu, zorunlu kaldıklarında cezai yaptırım uygulayacaklarını kaydetti.

Vali Şahin'e Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer yetkililer eşlik etti.

