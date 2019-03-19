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Ankara Valisi Şahin: "Hızla toparlanmak zorundayız"

Ankara Valisi Vasip Şahin, "2018 yılında yaşadığımız ekonomik kriz çoğunlukla psikolojikti.

19 Mart 2019 Salı 12:09
Ankara Valisi Şahin: "Hızla toparlanmak zorundayız"

Ankara Valisi Vasip Şahin, "2018 yılında yaşadığımız ekonomik kriz çoğunlukla psikolojikti. Biz hızla toparlanma, ülkemizi ve milletimizi daha iyi yarınlara taşımak zorundayız" dedi.


Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın ev sahipliğinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir’in katılımıyla ’İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Şahin, son yıllarda Türkiye’nin birtakım saldırılarla muhatap olmaya başladığını belirterek, "Türkiye’nin üzerinde birtakım hesabı olanların maalesef kara bulutları eksik olmamaya başladı. Özellikle 2018 yılında yaşadığımız ekonomik kriz çoğunlukla psikolojikti. Bunun muhatabı hepimizdik. Üzerimizdeki oyunlar büyüktür ve ekonomi ile ilgili olan bölümü de daha çok psikolojik bir savaştır. Burada hepimizin hareket etmesi gereken metot bisiklet metodudur. Eğer pedal çevirmeyi bırakırsak düşeceğiz, o yüzden pedala daha çok yüklenmemiz lazım" çağrısında bulundu.


Şahin, en kötü günlerin geride kaldığını ifade ederek, "Biz hızla toparlanma, ülkemizi ve milletimizi daha iyi yarınlara taşımak zorundayız. Biz ayakta kalmalıyız ki bize güvenen toplumlar da ayakta kalabilsin" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:09
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