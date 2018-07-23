Ankara Valisi açıkladı: Sesin kaynağı test uçuşu

Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara'da duyulan patlama sesinin, F-16 Modernizasyon Projesi kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiğinin anlaşıldığını bildirdi.

Topaca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Ankara'da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlara ilişkin bilgi verdi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine yapılan incelemede, söz konusu patlama sesinin, F16 Modernizasyon Projesi kapsamında TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır."