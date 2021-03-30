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Gündem Ankara Valiliği'nden yüz yüze eğitim kararı
Gündem

Ankara Valiliği'nden yüz yüze eğitim kararı

Ankara Valiliği'nin aldığı yeni karara göre; kentte yüz yüze eğitim ile ilgili eski uygulama devam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 18:41:00 -
Ankara Valiliği'nden yüz yüze eğitim kararı

Ankara Valiliği, yeni bir karar alınıncaya kadar yüz yüze eğitime devam edileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), valiliklerin, il hıfzıssıhha kurulları ile farklı bir karar almadığı müddetçe okulların mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edeceklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceği bildirilmişti.

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