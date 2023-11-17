Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı
Ankara Valiliği, yarın akşam saatlerinden itibaren şehrin çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarılarda bulundu.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara çevrelerinde yarın (cumartesi) akşam saatlerinden itibaren genelde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edilen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, 19 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.