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Yerel Ankara Valiliği'nden "kuvvetli" yağış uyarısı
Yerel

Ankara Valiliği'nden "kuvvetli" yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-05-30 09:24:00 -
Ankara Valiliği'nden "kuvvetli" yağış uyarısı

Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren şehrin batı kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren şehrin batı kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metre) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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