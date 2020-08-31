Ankara Valiliği'nden flaş karar

Son dönemde koronavirüs vakalarının artması sonrası il bazında bazı önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamu çalışanları için yeni bir genelge yayımlandı. Genelgeyle birlikte kamuda esnek çalışmaya geçildi.

Hamileler idari izinli sayılacak

Bu kapsamda Ankara Valiliği kamuda esnek çalışma esaslarını belirledi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara il sınırları içinde salgından etkilenmeleri daha muhtemel olan hamile ve kronik hastalığı olan personelin idari izinli sayılabileceği belirtildi. Valiliğin açıkladığı son dakika kararına göre, düzenleme ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuğu olan kadın personellerin ise ikinci bir emre kadar evden çalışabileceği belirtildi.