Ankara Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim kararı

Ankara Üniversitesi'nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin senato kararı yayınlandı.

Ankara Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

Hangi üniversiteler yüz yüze eğitime geçiyor?

Anadolu Üniversitesi, ''Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi dersleri, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Eğitimin, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, hibrit eğitim' şeklinde (yüz yüze ve online karması) yapılması planlanmaktadır. Bu planlamada, bazı dersler tamamen online, bazıları tamamen yüz yüze, bazıları ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verilecektir. Hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların web sitelerinden duyurulacaktır. Öğrencilerimize sevgiyle duyurur, sağlık ve esenlik içinde kampüsümüze bekleriz.'' açıklamasını yapmıştı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, ''Üniversitemiz senatosunca, güz dönemi Eğitim Öğretime 27 Eylül 2021 tarihinde, gerekli önlemleri alarak, yüz yüze olarak başlanmasına karar verildi. Gençler! Bu dönemi sağlıklı biçimde tamamlayabilmemiz için aşılarınızı olmanızı sizden önemle rica ediyoruz. Görüşmek üzere.'' ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi'nden yapılan paylaşımda yüz yüze eğitim kararı duyuruldu. ''Ankara Üniversitesi'nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin senato kararı yayımlandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre güz döneminde yüz yüze eğitim yapılacak."