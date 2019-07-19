Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019 Ankara Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Ankara Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. TYT Baraj puanı Beden Eğitimi Öğretmenliği 270, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 260 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 240 oldu. İşte Ankara Üniversitesi 2019 besyo taban puanları.

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