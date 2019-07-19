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Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Ankara Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Ankara Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. TYT Baraj puanı Beden Eğitimi Öğretmenliği 270, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 260 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 240 oldu. İşte Ankara Üniversitesi 2019 besyo taban puanları.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:56
Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Ankara Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Ankara Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. TYT Baraj puanı Beden Eğitimi Öğretmenliği 270, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 260 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 240 oldu. İşte Ankara Üniversitesi 2019 besyo taban puanları.

Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :270.000

Spor Yöneticiliği :260.000

Antrenörlük Eğitimi: 240.000

Milli : 180.000 – Spor lisesi : 220.000

Engelli : 100.000

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

İstanbul Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Konya Selçuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınav başvuruları

 

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:56
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