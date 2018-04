Ankara uluslararası film festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilecek 29’uncu Ankara Uluslararası Film Festivali, bu yıl 19-29 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. “Ulusal Uzun Film Yarışması”nda Türkiye sinemasının başarılı yönetmenlerinden Onur Ünlü, Tayfun Pirselimoğlu ve Ümit Ünal’ın filmleri yarışacak. Sundance Film Festivali’nden ödülle dönen Kelebekler, Berlinale Generation 14plus bölümünde yarışan Güvercin ve Berlinale Forum bölümünde dünya prömiyerini yapan Tuzdan Kaide gibi farklı türlerden film yarışmada yer alacak. Festivalin çocuk izleyicilere de bir sürprizi var. Jonathan Geva’nın senaryosunu yazdığı ve yönettiği fantastik Abulele de festival programında yer alıyor.

‘SEÇİCİ KURUL SEYİRCİLERLE İZLEYİP DEĞERLENDİRECEK’

Festival kapsamında düzenlenen “Ulusal Uzun Film Yarışması”nda yönetmen Barış Pirhasan’ın başkanlığında, oyuncu Songül Öden, Güven Kıraç, yazar Şebnem İşigüzel ve görüntü yönetmeni Meryem Yavuz’dan oluşan seçici kurul, filmleri seyircilerle birlikte izleyip değerlendirecek.

Festival kapsamında yarışacak ulusal filmler şunlar:

BEKÇİ/ DURMUŞ AKBULUT: Anton Çehov’un ince mizahı ve Giovanni Papini’nin fantastik karakterlerini birleştiren barok bir masal olan film, bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapan Salih’in hikayesini anlatıyor.

GÜVERCİN/ BANU SIVACI: Berlianale Generation 14plus bölümünde yarışan film, Adana’nın bir kenar mahallesinde abisi ve ablasıyla beraber yaşayan ve beslediği güvercinlerle özel bir bağ kuran Yusuf’un çalışma hayatı ve mahallesinin gerçekleriyle yüzleşmesini anlatıyor.

HALEF/MURAT DÜZGÜNOĞLU: Beynindeki tümör nedeniyle epilepsi krizleri geçiren MAhir, uzun yıllar önce ölmüş olan ağabeyi olduğunu ve yeniden dünyaya geldiğini iddia eden Halef ile karşılaşıyor. Film hayata rasyonel yerden bakan Mahir’in mistizme yönelişini yansıtıyor.

KELEBEKLER/TOLGA KARAÇELİK: Sundance Film festivalinden en iyi film ödülüyle dönen yönetmen Tolga Karaçelik’in üçüncü uzun metraj yapımı Kelebekler, üç kardeşin 30 yıl ayrı kalmalarının ardından babalarının çağrısıyla Hasanlar Köyü’ne gelişi ve onun öldüğünü öğrenmeleri sonrası yaşananları anlatıyor.

PUT ŞEYLERE/ ONUR ÜNLÜ: İstanbul’un Cihangir semtinde yaşayan bir grup sanatçının hayatlarına giren bir el kamerası nedeniyle garip bir hâl alan karmaşık ilişkileri deneysel bir anlatıyla sunuluyor.

RENKSİZ RÜYA/MEHMET ALİ KONUR: 90’lı yılların karanlık politik olaylar örgüsünün ortasında kalan ve annesinin ölümünün ardından içine kapanan Mirza’nın hayatı bir süreliğine evlerine misafir olan Mir Ahmed’şe değişiyor. Filmde bir çocuğun yaşama ritmi ve farkındalık kabiliyetiyle anlatılmak istenen hikâye çocukluk, matem ve hayaller ekseninde gelişiyor.

SOFRA SIRLARI/ ÜMİT ÜNAL: Film, bir Anadolu kasabasında hayatını kocasına ve evine adamış bir kadın olan Neslihan’ın bir seri katile dönüşme sürecini anlatıyor.

TUZDAN KAİDE/BURAK ÇEVİK: Berlinale Forum bölümünde seyirci karşısına çıkan ve dünya prömiyerini yapan film mağarayı andıran bir odada yaşayan otuz yaşlarındaki münzevi bir kadının İstanbul’un ücra köşelerinde, zamandan ve mekânı belirsiz bir yolculukla ikiz kardeşini arayışını anlatıyor.

YOL KENARI/TAYFUN PİRSELİMOĞLU: Filmde fırtınalı deniz ile orman arasında sıkışıp kalmış, açıklanamayan ölümler ve gizemli doğa olaylarının etkisi altındaki bir kasabaya, genç bir adamın çalışmaya gelmesi ve sırtında görülen bir leke yüzünden tüm kasabanın yaşadığı huzursuzluk anlatılıyor.

ZOR BİR KARAR/ENDER ÖZKAHRAMAN: Film gözüne büyük görünen burnunu takıntı edinmiş ve biriktirdiği parayla estetik ameliyat olma hayalleri kuran Eylem’in, babası ve büyük kardeşiyle birlikte, politik, ekonomik ve duygusal problemlerin yarattığı kaygılarla ve çatışmalar arasında Hakkâri’de geçen yaşamını anlatıyor.

DÜNYA FESTİVALLERİNDEN ÖRNEKLER DE ANKARA’DA

Sinemaseverler, Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında dünyadaki birçok festivalde gösterilmiş filmleri de izleyecek. Dünya Festivallerinden bölümü, Rainer Sarnet’ın Tribeca Film Festivalinde jüriyi etkileyen filmi November, Jan Svankmajer’ın son filmi olacağını açıkladığı Insect, Bojan Vuletic’in bol ödüllü filmi Requiem for Mrs. J, Ana Urushadze’nin Locarno Uluslararası Film Festivalinde iki ödül birden kazanan filmi Scary Mother, Matan Yair’in aralarında Toronto Uluslararası Film Festivali gibi önemli festivallerinden büyük beğeni toplayan Scaffolding’i, Hlynur Palmason’ın Locarno Uluslararası Film Festivalinden beş ödülle dönen filmi Winter Brothers, bu yıl Sundance Film Festivalinden En İyi Film Ödülü alan Miseducation of Cameron Post, Valeska Grisebach’ın bol ödüllü, Cannes adayı filmi Western ve Jonas Trueba’nın The Romantic Exiles filmlerine ev sahipliği yapacak.

GEÇEN YILIN EN İYİSİ ‘GENCO’

Geçtiğimiz yıl 28’inci kez sinemaseverlerle buluşan festivalin ulusal kategoride en iyi film ödülünü, yönetmenliğini Ali Kemal Çınar’ın yaptığı Genco alırken Mahmut Tali Öngören Özel Ödülünü ise Mehmet Can Mertoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Albüm adlı film kazanmıştı. En iyi yönetmen ödülünü Koca Dünya filmiyle Reha Erdem’e layık gören festival, Juri Özel Ödülü’nü ise Ceylan Özgün Özçelik’in yönettiği Kaygı filmine vermişti.