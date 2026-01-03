Ankara taşınacak mı? Mamdani’den Mansur’a! Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahı

REFİK TUZCUOĞLU

34 yaşındaki Zohran Mamdani, New York Belediye Başkanı olarak göreve başlarken elini Kuran-ı Kerim’e basarak yemin etti. Söylediği söz, bir yönetim felsefesinin özeti gibiydi: "Azınlığın ganimetleri yerine, çoğunluğun refahını seçtik."

Batı’da bir yönetici, en kutsal bildiği değer üzerine yemin edip halka hizmet sözü verebiliyor. Mamdani Türkiye’de belediye başkanı seçilseydi, muhtemelen "laikliğe aykırılık ve rejim tartışmaları" yüzünden böyle bir yemin edemezdi. Zira bizde şekilcilik, çoğu zaman mahiyetin önüne geçiyor. Sloganlaşmış bir "sekülerlik, laiklik, halkçılık" iddiası daha konforlu bulunuyor.

Oysa aslolan semboller değil; o yeminin ağırlığını taşıyıp emanete sahip çıkabilmektir.

Ankara’nın Suyu

Şimdi soralım: "Azınlığın ganimeti yerine çoğunluğun refahı" diyen Mamdani Ankara’da Başkan olsaydı su sorunu yaşanır mıydı? Bunu hiç bilemeyeceğiz.

Ancak bildiğimiz gerçek, şehirleri yaşatanın su olduğudur. Ankara’nın su sigortası olan Gerede Tüneli, 2019’un başlarında tamamlanmıştı. Proje bir devlet projesiydi ancak belediye yönetiminin gayretini de takdir etmek lazım. Nitekim resmi açılışı çok daha sonra yapılmış olsa bile, 2019’un başlarında tünelden Çamlıdere Barajı’na can suyu akmaya başlamıştı.

Peki, bugün yaşanan su kesintileri nereden kaynaklanıyor? Bugüne kadar su arzı için geçmişte yapılanlara ilave olarak hangi yatırımlar yapıldı? Kesikköprü hattının verimli kullanılamadığı, Çamlıdere Barajı’ndaki "ölü hacim" diye tabir edilen hatırı sayılır miktardaki suyun vaktiyle sisteme dahil edilip edilemediği konuşuluyor. Su dağıtım şebekesindeki kayıp/kaçak oranları nedir? Bunlarla ilgili kamuoyunun aydınlatılmaya ihtiyacı var.

Bu noktada Sayın Mansur Yavaş’ın seçim dönemindeki o vizyoner vaadini hatırlatmak isterim: "Baraj yüzeylerine güneş enerjisi panelleri kuracağız, hem temiz enerji üreteceğiz hem de suyun buharlaşmasını önleyeceğiz." Bu söz yerine getirilseydi, şehre vefanın bir icabı olarak ayakta alkışlamak gerekirdi. Ancak aradan geçen yıllarda buharlaşan suyla beraber vaatler de uçtu gitti.

Trafik: Teori mi, Çözüm mü?

Şehrin bir diğer kanayan yarası trafik. "Fazla yol yapmanın trafiği daha çok tıkadığını iddia ediyorum" sözüne samimi olarak inanılmış olmalı. Zira merkezden çepere ulaşımı rahatlatacak, dönemi sembolize edecek yeterli sayıda ve dikkat çeken bir ana arter çalışması keşke yapılabilseydi.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>