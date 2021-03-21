Ankara Sözleşmesi maddeleri 2021 | Nedir bu Ankara Sözleşmesi? Ankara Mutabakatı’nda (Sözleşmesi) neler var?

İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Sözleşmesi geliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın haklarının teminatı için İstanbul Sözleşmesi'ne ihtiyaç olmadığını, Türkiye'nin hukukuyla, iç mevzuatıyla, anayasal düzenlemeleriyle kadınların hakkını koruyacak güce sahip olduğunu belirterek, "Ankara Mutabakatı denilen yeni bir çalışmayı ortaya koymayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmaları başlattık. Kadının korunması anlamında iç hukuk düzenlememiz neyi gerektiriyorsa yapmak durumundayız. Şiddet uygulayanın gözünün yaşına asla bakmadık, bakmayacağız." dedi.

AK Parti'nin, şiddete karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ederek daima mağdurun yanında olduğunu ve başka mağduriyetler yaşanmaması için önlemler aldığını aktaran Kaya, kadına karşı şiddetin insanlığa ihanet ve ırkçılık gibi bir şiddetten farksız olduğunu, hiçbir insan ve canın cinsiyetinden, yaradılışından ötürü şiddete maruz kalamayacağını belirtti. Kaya, “Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, kadının hakları korunursa bireysel ve toplumsal kalkınma ve iyileşme güçlü olur. Bu nedenle 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddet yeni yasada neler olacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "İstanbul Sözleşmesi, sanki kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda tek bir dayanakmış gibi oluşturulan algı yanlış. Türkiye, hukuk dinamiğiyle mağdur olan kadını da erkeği de koruyacak bir hukuk anlayışına sahiptir. Kadına ve insana şiddet konusunda asla taviz vermeden çok daha güçlü ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Şu anda sözleşmeden çıktık ancak evrensel insani değerlere uygun, toplumsal dokumuzu, manevi, ahlaki değerlerimizi gözeten, herkesin hukukunun garanti altına alınacağı yeni düzenlemeler yapacağız. Türkiye, bütün manevi değerlerini bir sözleşmeyle koruyacak ya da yine bir sözleşmeyle de bozacak ülke değildir. Sözleşmeyi feshetmemizi, 'toplumsal bir çözülme yaşayacağız' şeklinde yorumlayan bazı kesimler var. Bunu da şiddetle reddediyoruz." diye konuştu.

Ankara Mutabakatı’nda (Sözleşmesi) neler var?

Sözleşmenin iptalini isteyen çevrelerin de sözleşmeyi savunan çevrelerin de fikirlerinin çok değerli olduğunu dile getiren Kaya, "Toplumun farklı kesimlerinden gelen eleştirileri ve uyarıları hiç kimse hiçe sayamaz. Muhalif kesimlerin eleştiri ve uyarılarını asla görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. Yapacağımız yeni hukuki düzenlemelerde toplumsal mutabakatın oluşumuna özen göstereceğiz. Bu konuda da Ankara Mutabakatı denilen yeni bir çalışmayı ortaya koymayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmaları başlattık. Kadının korunması anlamında iç hukuk düzenlememiz neyi gerektiriyorsa yapmak durumundayız. Şiddet uygulayanın gözünün yaşına asla bakmadık, bakmayacağız. Şiddetin normalleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Kadına, erkeğe, çocuğa, yaşlıya, hayvana, bitkiye kısacası şiddetin her türlüsüyle mücadele edeceğiz, bu konuda çok önemli adımları attık, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.