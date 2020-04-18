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Aktüel

Ankara sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

2020-04-18 02:00:55 -
Ankara sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.


İçişleri Bakanlığı, Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanmak üzere 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. Kısıtlamanın ikinci haftası bu gece yarısı itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 24.00’de başlamasının ardından Ankara’da cadde ve sokaklar boş kaldı.


Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması süresince, ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, kamu-özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak. Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Türk Kızılay, Vefa Sosyal Destek Birimleri’nde görevli olanlar çalışmalarına devam edecek. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

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