'Ankara-Sivas YHT'yi 2020 sonu tamamlamak istiyoruz'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas YHT projesine ilişkin "Bu yıl sonu test sürüşlerine başlıyor olacağız, 2020 sonu bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz." dedi.09 Ağustos 2019 Cuma 18:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas YHT projesine ilişkin "Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz." dedi.
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