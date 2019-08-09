'Ankara-Sivas YHT'yi 2020 sonu tamamlamak istiyoruz' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas YHT projesine ilişkin "Bu yıl sonu test sürüşlerine başlıyor olacağız, 2020 sonu bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas YHT projesine ilişkin "Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz." dedi.

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