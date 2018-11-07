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Ankara Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük hayalim dediği şehir hastaneleri tek tek açılıyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin ne zaman açılacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika tarih verdi. Peki Ankara Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:21
Ankara Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük hayalim dediği şehir hastaneleri tek tek açılıyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin ne zaman açılacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika tarih verdi. Peki Ankara Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Külliyesi Spor Salonu'nda Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik yıl açılışına katıldı. Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ankara Şehir Hastanesi konusunda son dakika müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan’ın konuşmasının satır başları: “Az önce sağlık bakanımdan aldığım bilgiye göre Bilkent'teki şehir hastanemizi aralık ayı sonu itibariyle açacağız. Ankara dev bir şehir hastanesine kavuşmuş olacak. Bu şehir hastanelerimizle birlikte sağlık turizminde sıçrama yapacağız. Sağlık alanında artık başkalarına özenmiyoruz. Onlar bize gıpta ile bakıyor. Türkiye'nin sağlık alanında hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır. Her alanda bunu başarmalıyız. Hem ilaç hem tıbbi cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Artık biz tomografimizi, MR'ımızı biz üretelim."

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:21
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