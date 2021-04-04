  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Ankara ortaokullar okula gidecek mi? Ankara 5,6,7 sınıflar okula gidecek mi?
Eğitim

Ankara ortaokullar okula gidecek mi? Ankara 5,6,7 sınıflar okula gidecek mi?

Ankara okullar iptal mi? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle Ankara’da yüz yüze eğitime ilişkin kararlar alındı. Peki, 5. sınıflar okula gidecek mi? Ankara yüz yüze eğitim son durum

Yeniakit Publisher
2021-04-04 16:30:00 -
Ankara ortaokullar okula gidecek mi? Ankara 5,6,7 sınıflar okula gidecek mi?

Ankara yüz yüze eğitim kararı | Ankara orta riskli durumdan çok yüksek riskli iller arasına geçti. Hal böyle olunca yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alındı. Peki, Ankara’da yüz yüze eğitime ara mı verildi?

Ankara ortaokullar okula gidecek mi? Ankara 5,6,7 sınıflar okula gidecek mi?

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

- Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek.

- Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitimleri devam edecek.

- Okullardaki sınav uygulamaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Marketler açık mı? Hafta sonu market çalışma saatleri
Marketler açık mı? Hafta sonu market çalışma saatleri

Yaşam

Marketler açık mı? Hafta sonu market çalışma saatleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin istismar ettiği Mahruze teyze: Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a!
Gündem

CHP'nin istismar ettiği Mahruze teyze: Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a!

CHP’lilerin oy için defalarca evini ziyaret ettiği, görüntülerini reklam için kullandığı Mahruze Keleş "Kapım, sofram herkese açık ama oyum ..
TRT'den bomba bir dizi daha!
Medya

TRT'den bomba bir dizi daha!

TRT reyting rekorları kıran dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Ramazan ayı boyunca Hâce Ahmed Yesevi’nin hayatını anlatan 'Mavera' dizisi..
Fatih Terim tribünde sinir krizleri geçirdi
Spor

Fatih Terim tribünde sinir krizleri geçirdi

Hatayspor’a 3-0’lık skorla yenilen Galatasaray ‘da teknik direktör Fatih Terim sinirden çılgına döndü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay