Ankara yüz yüze eğitim kararı | Ankara orta riskli durumdan çok yüksek riskli iller arasına geçti. Hal böyle olunca yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alındı. Peki, Ankara’da yüz yüze eğitime ara mı verildi?

Ankara ortaokullar okula gidecek mi? Ankara 5,6,7 sınıflar okula gidecek mi?

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

- Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek.

- Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitimleri devam edecek.

- Okullardaki sınav uygulamaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.