Okullar açılacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle Mart 2019’da yüz yüze eğitime ara verildi. Mart ayında başlayan uzaktan eğitim 19 Haziran’da sona erdi. 31 Ekim’de 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başladı. 21 Eylül 2020’de ise anaokulu ve 1. sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Peki, Ankara’da okullar açılacak mı?

Ankara okullar tatil mi?

Ankara okullar tatil mi korona | Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın dört bir yanında her gün binlerce can yaşamını yitiriyor. Salgından korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek son derece önemli. Bu salgından dolayı pek çok alan olumsuz etkilendi. Eğitim de salgın sebebiyle ciddi bir darbe aldı. Eğitim mart ile haziran ayları arasında uzaktan olarak yapıldı. 31 Ağustos’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılı başladı. Elbette eğitim salgının seyri sebebiyle uzaktan olarak başladı.

21 Eylül’de ise anaokulu ve 1. sınıflar için okullar yüz yüze eğitim için açıldı. Veliler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor.

Eğitim kademeli olarak yüz yüze devam edecek. Konu hakkında gelişmeleri Milli Eğitim Bakanlığı duyuracak.

5 Ekim 2020 Pazartesi günü Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları yüz yüze olarak başladı.

Okullar ne zaman açılacak?

Alan dersleri için yüz yüze eğitim başladı. Diğer sınıflarla ilgili olarak kararın gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.

Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

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