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Ekonomi Ankara-Niğde Otoyolu’nun tamamı hizmete girdi
Ekonomi

Ankara-Niğde Otoyolu’nun tamamı hizmete girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eylül’de törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu’nun, 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kısmının açılmasıyla projenin tamamı hizmet vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:12:00 -
Ankara-Niğde Otoyolu’nun tamamı hizmete girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Alayhan gişelerde düzenlenen törende, Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu’nun Türkiye’nin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olduğunu vurguladı. Hayata geçirdiğimiz tüm bu büyük projeler gibi Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu’nun da Türkiye’nin aydınlık yarınlarının bir kanıtı niteliğinde olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile donatılan otoyolumuz Türkiye’nin en akıllı yolu olarak hizmet verecektir. 1,3 milyon metre fiber optik ağı ve yol boyunca yerleştirilen 500 trafik sensörü ile donatılan otoyolumuz, oluşabilecek tehlikeli durumlara karşı gerek operatörleri gerek sürücüleri uyaracak şekilde tasarlanmıştır” diye konuştu. Yapılan her bir projenin egzoz emisyonlarının düşürülmesine katkısının yanında çeşitli çevreci niteliklerinin bulunmasına da gayret ettiklerini belirten Karaismailoğlu, “Güzergah boyunca toplam 12 milyon 500 bin metrekare alana peyzaj uygulaması yapılmıştır. Güzergahımız boyunca toplam 6 milyon 462 bin fidan, çalı grupları ve yer örtücüler bulunan bitki dikimi devam etmektedir” ifadesini kullandı. Törene katılanlar ile açılış kurdelesini kesen Karaismailoğlu, makam aracının direksiyonuna geçerek tamamlanan Ankara-Niğde Otoyolu’nda bir süre araba kullandı

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