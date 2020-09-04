Ankara-Niğde Otoyolu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Yap-İşlet Devret (YİD) yöntemi ile yapılan Ankara-Niğde Otoyolu’nun 105 kilometrelik Ankara- Acıkuyu Kavşağı Arası 1’inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı – Gölcük Kavşağı arasındaki 3’üncü kesim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılacağı törenle hizmete açılıyor. 275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki otoyol, Ankara’yı, Mersin’e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay’a ve Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol ile bağlayacak. Ankara - Niğde Otoyolunun tamamlanması ile Edirne’den Şanlıurfa’ya bin 230 kilometre kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolunun yapılması ile Avrasya Bölgesinin en önemli ulaşım ağlarından biri olan Trans European Motorway (TEM) Otoyolunun eksik kalmış olan Ankara-Niğde kesimi de tamamlanmış olacak. Proje neticesinde Avrasya Yol Güzergâhları (Euro-Asian Transport Lines-EATL), Karadeniz Ekonomik İşbirliği-Türkiye Karadeniz Koridoru ve Kırşehir bağlantı yolu ile de Çağdaş İpek Yolu olarak tanımlanan Avrupa Kafkasya-Asya Transit Koridorunun önemli bir parçası tamamlanmış olacak.

Ankara-Niğde Otoyolu ayrıca Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan ulaşım ağını da birleştirecek. Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı rahatlatacak.

1 Milyar 628 Milyon Lira Tasarruf Sağlayacak

Ankara-Niğde Otoyolu, hem ekonomik hem de sosyal anlamıyla stratejik bir proje olarak hizmet verecek.

Mevcut yol ile 4 saat 14 dakika süren seyahat süresi, Ankara Niğde Otoyolu ile 2 saat 22 dakikaya düşecek. Otoyol sayesinde 36 milyon 220 bin kişi/saatlik zaman tasarrufu sağlanacak ve söz konusu tasarruf ülke ekonomisine her yıl 885 milyon liralık katkı olarak yansıyacak. Otoyol sayesinde yakıttan yıllık 127 milyon 551 bin litre tasarruf elde edilecek. Proje ile birlikte her yıl 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlanacak. Ayrıca Ankara- Niğde otoyolu ile karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak.

Türkiye’nin En Akıllı Yollarından Birisi Olacak

Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye’nin en akıllı yollarından biri olacak. Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile donatılan otoyol, kurulan sistem sayesinde tek bir ana kontrol merkezinden yönetilebilecek. Merkezi kontrol yazılımı aynı zamanda olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplayacak. Toplanan bilgiler yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri ile derlenecek. Gerek operatörler gerekse sürücüler sistem ile otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre uyarılacak. Çoklu cihaz, kamera, görüntü ve alarmlar içinde insan hatasını en aza indiren bir yapay zeka sayesinde kontrol edilebilecek.

Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı kurulumu yapılırken, yol boyunca 500 adet trafik sensörün yanı sıra 9 adet meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 adet olay algılama kamerası, 335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 adet dijital ortam sunucusunun kurulumu da yapıldı.

22 milyon ton asfalt döküldü

Ankara-Niğde Otoyolu için 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 adet viyadük, 2 bin 368 metre uzunluğunda 49 adet köprü, 4 bin 506 metrelik 75 adet üst geçit, yaklaşık 131 milyon metreküp kazı ve 76 milyon metreküp dolgu yapıldı. 14 milyon 715 bin ton soğuk karışım, 7 milyon 382 bin ton sıcak karışım olmak üzere 22 milyon tonun üzerinde asfalt döküldü.

İlk 13 kilometre ücretsiz

Sözleşmeye göre 2021 Haziran ayında tamamlanacak olan proje söz verilen tarihten 9 ay önce hizmete açılmış olacak. Projenin kalan 113 kilometrelik Acıkuyu Kavşağı-Alayhan Kavşağı arası 2’nci kesimi de 29 Ekim’de trafiğe açılacak. Otoyolun hizmete girmesinden itibaren Ankara tarafında çevre yolundan başlayarak Hacıbey Kavşağı, Gölbaşı Kavşağı ve Haymana Kavşağına kadar 13 kilometrelik kesim ise tüm vatandaşlara ücretsiz olacak.

Ankara-Niğde Otoyolu akıllı ulaşım sistemleri

Fiber Optik Hat: 3 omurga halinde 1,3 milyon metre

Trafik Sensörü: 500 Adet

Metorolojik Ölçüm İstasyonu: 9 adet,

Olay Algılama Kamerası : 208 adet,

Akıllı Ulaşım Saha Yönetim Ünitesi: 335 adet

Dijital Ortam Sunucusu: 687 adet

Fiziksel Büyüklükleri

5 adet viyadük - 3 bin 566 metre

75 adet üst geçit – 4 bin 506 metre

130.998.000 m3 kazı

75.881.000 m3 dolgu

14.715.000 ton soğuk karışım asfalt

7.382.000 ton sıcak karışım asfalt

49 adet köprü 2 bin 368 metre