Ankara Müftüsü'nden 'at yarışı' fetvası!

"Hipodromdaki at yarışlarından elde edilen kazanç caiz midir?" sorusunu cevaplayan Dr. Çınar, "Hayır, caiz değildir. Alın teri, çaba ve gayret olmadan elde edilen hiç bir kazancı dinimiz uygun görmez." dedi.

Hasan Çınar, şans oyunlarının da haram olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Dinimiz meşru sporlara cevaz veriyorken, bunlar üzerinden şansa ve iddiaya (bahis) dayalı toto, loto, ganyan, iddaa vb. oyunlara helal demez. Yani, yarışmaya katılanlardan birinin kazanıp diğerinin kaybedeceği spor müsabakaları vb. oyunlar üzerine kurulan bahis ve elde edilen kazanç haramdır.

Bunlar kumar çeşitlerindendir ve caiz değildir.