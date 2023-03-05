Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar cevapladı! Bir Müslüman Berat gecesini nasıl geçirmeli?

Yeniakit.com.tr

Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar, bir Müslümanın günahların affı ve maneviyatın güçlendirilmesi için önemli bir fırsat olan Berat gecesini, nasıl ihya etmesi gerektiğini anlattı.

"Berat gecesini ihya etmek, gündüzünü oruçlu geçirmek müstehabdır." diyen Dr. Çınar, "Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gecesini; dualar ile, varsa kaza namazları kılarak, Kur’an-ı Kerim, tefsir, hadis-i şerifler ve ilm-i hal okuyarak geçirmek doğru olur." ifadelerini kullandı.

"İlm-i hal bilgisi her bir Mü’minin bilmesi gereken farz-ı ayn ilimdir." hatırlatması yapan Dr. Çınar, "Ayrıca ölüm hak, ölüm gerçek ve hep tanıdıklarımız ölüyor ve biz de öleceğiz, onun için (Ramazan ayına da hazırlık olsun) tövbe ve istiğfar edelim." dedi.

Kandil gecelerini takip eden günde oruç müstehabdır!

Dr. Hasan Çınar, sözlerine şöyle devam etti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir daha geriye dönmemek üzere günahlarımıza pişmanlık duyup, terk etmeye karar verelim. Çevremizle özellikle akrabalarımızla helalleşelim. Borç ve kul hakkı bırakmayalım. Çünkü Allah (cc) ahirette hesap soracaktır. Kandil gecelerinin evvelinde değil, doğrusu gecesini takip eden gününde oruç tutmak müstehabdır.