  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu'nda HDP'liler İstiklal Marşı okumadı! Kürsüye çıkarak tepki gösterdi
Gündem

Ankara Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu'nda HDP'liler İstiklal Marşı okumadı! Kürsüye çıkarak tepki gösterdi

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu'na katılan HDP'li siyasetçilerin İstiklal Marşı'nı okumamaları salonda bulunanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Kürsüye çıkarak HDP'lilere tepki gösteren Ankara Meslekte Dayanışma Derneği yöneticileri, misafirlerce uzun süre alkışlandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 00:13:00 -

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) 29 Mayıs tarihinde yapılacak seçimler için bugün DSİ Genel Müdürlüğü konferans salonunda 24. Olağan Genel Kurulu'nu yaptı. 8 adayın yarışacağı seçimler için yapılan Genel Kurul'a HDP'li siyasetçiler de katıldı. HDP'lilerin Genel Kurul'un açılışında okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmediği belirtildi.

Medya Ankara'nın haberine göre, salonda bulunanlar ve başkan adayları tarafından HDP'lilerin tutumuna tepki gösterildi. Ankara Meslekte Dayanışma Derneği (ANMESDAY) Başkanı Mücahit Altunok, ANMESDAY'ın ASMMMO Başkan Adayı Erkan Ilık ve ANMESDAY Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Soydemir kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlıkları kabul etmediklerini bildirdi.

Kürsüye çıkan Altunok, HDP'lilere tepki göstererek "Açılışta İstiklal Marşı okundu. Ben İstiklal Marşı'nı okumayanları gördüm. Benim bayrağıma saygısı olmayan, İstiklal Marşı'nı okumayanları şiddetle kınıyorum ve kabul etmiyorum. Reddediyorum" dedi.

Soydemir ise HDP'lilerin gövde gösterisinde bulunduklarını belirterek, "Selamlamadan sonra kalkıp gittiler. Bu saygısızlıktır. İstiklal Marşı okumamaları da terbiyesizliktir." ifadelerini kullandı.

HDP'lilere gösterilen tepkiler salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay