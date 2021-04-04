Ankara liseleri taban puanı 2021 Ankara liseleri başarı sıralaması |Ankara liseleri kontenjanları
Liselere Giriş Sınavı yani, LGS sınavına girecek olan adaylar tarafından, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ankara liseleri taban puanı 2021, Ankara liseleri başarı sıralaması ve Ankara liseleri kontenjanları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirecek. LGS sınav başvurusu hakkında MEB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Ankara’da ikamet eden adaylar Ankara liseleri için, Ankara liseleri taban puanı ve kontenjanları araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Ankara liseleri taban puanı 2021 Ankara liseleri başarı sıralaması | Ankara liseleri kontenjanları
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