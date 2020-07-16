Ankara kulüplerinden şehitler için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Ankara'daki futbol, basketbol ve voleybol kulüpleri, Van'da düşen keşif uçağı ile Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.



TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van ve Hakkari illerinde görev uçuşunda bulunan uçağın Artos Dağı'na çarpması sonucu meydana gelen kazada ve Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütünün hain saldırısında şehit düşen emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ'ın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Van’ın Gevaş ilçesi yakınlarında, keşif uçuşu sırasında düşen uçakta şehit olan yedi emniyet mensubumuza ve Siirt’in Pervari ilçesinde çıkan çatışmada Şehit olan özel harekat polislerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

Şehitler için başsağlığı dileyen Halkbank Erkek Voleybol Takımı ise "Van’da keşif uçağımızın düşmesi ve Siirt’in Pervari ilçesinde yürütülen operasyon sırasında şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet, kederli aileleri ile yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerini paylaştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor kulübünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Keşif uçağının Van Artos Dağı’na çarpması sonucu şehit olan 7 polisimiz ve Siirt Pervari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 özel harekat polisimize, Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı dileriz."