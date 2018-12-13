0553 313 94 23

Ankara-Konya hızlı tren kazasında yaralanların isimleri

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle'de Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trene çarptı. Ankara Valisi Vasip Şahin kaza sonucu 43 kişinin yaralandığını 4 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Ankara Konya hızlı tren kazası ölenlerin ve yaralananları isimleri önümüzdeki saatlerde açıklanacağını söyledi.

13 Aralık 2018 Perşembe 09:06
Ankara-Konya hızlı tren kazasında yaralanların isimleri

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trene çarptı. Ankara Valisi Vasip Şahin canlı yayında kazaya ilişkin ilk bilgileri verdi. Vali Şahin, kaza sonucu 43 kişinin yaralandığını 4 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kılavuz trene çarpması sonucu iki vagonu devrildi. Hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtilen yüksek hızlı trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

4 ölü 43 yaralı

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 43 kişi de yaralandı. Vagonlardan çıkarılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Ankara Valisi Vasip Şahin de bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Şahin, "Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz hemen olay yerine sevk edildi. 43 yaralı var, 4 vatandaşımız ölü olarak enkazdan çıkarıldı. Halen UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmamamasını umut ediyoruz" dedi. Vali Şahin, kazada yaralanan vatandaşların isimlerini önümüzdeki saatlerde açıklanacağını söyledi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 09:12
  1. Ankara-Konya YHT kazasında yaralanların isimleri
  2. ankara konya yüksek hızlı tren kazası son dakika

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    1. AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    2. "Türkiye'nin milli çıkarları uzayda da..
    3. İsrail güçleri Kudüs'te bir genci..
    4. Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı
    5. AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
    6. Google, Geminid meteor yağmurunu..
    7. Vakıf Emeklilik ile ‘zamanda yolculuk’
    8. Dolar/TL, 5,35 seviyesinde işlem..
    9. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    10. Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alacak
    11. Asya borsaları
    12. Asgari ücret için kritik gün
    13. ODTÜ'den Mardin'de "Bilim Kafe"..
    14. İHH'nın gıda yardımları Yemen'de..
    15. e okul veli girişi (VGS) takdir..
    16. Varank: "Türkiye Uzay Ajansı dışa..
    17. Vakıf Katılım’da hedef 120 şube
    18. Bakan Varank: "Uzay teknolojileriyle..
    19. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    20. Darülaceze sakinleri AA'nın "Yılın..
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    Ümraniye Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
    Ümraniye Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
    Tüm memurları ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...
    Tüm memurları ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...