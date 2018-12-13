Ankara-Konya hızlı tren kazasında yaralanların isimleri

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trene çarptı. Ankara Valisi Vasip Şahin canlı yayında kazaya ilişkin ilk bilgileri verdi. Vali Şahin, kaza sonucu 43 kişinin yaralandığını 4 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kılavuz trene çarpması sonucu iki vagonu devrildi. Hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtilen yüksek hızlı trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

4 ölü 43 yaralı

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 43 kişi de yaralandı. Vagonlardan çıkarılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Ankara Valisi Vasip Şahin de bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Şahin, "Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz hemen olay yerine sevk edildi. 43 yaralı var, 4 vatandaşımız ölü olarak enkazdan çıkarıldı. Halen UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmamamasını umut ediyoruz" dedi. Vali Şahin, kazada yaralanan vatandaşların isimlerini önümüzdeki saatlerde açıklanacağını söyledi.