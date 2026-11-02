Ankara-Kırıkkale yolunda dört otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kırıkkale’de Organize Sanayi Bölgesi önünde meydana gelen zincirleme kazada, aralarında üç çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda araç kuyrukları oluştu.
Ankara-Kırıkkale kara yolunda dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamalara neden oldu. İhbarın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Kazada N.G. (38), S.K. (31), M.G. (41), A.S.G. (8), H.İ.G. (14), M.G. (14) ve H.G. (56) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale’deki hastanelere götürüldü.
Kazanın ardından kara yolunda araç kuyrukları meydana geldi.