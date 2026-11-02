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Yerel Ankara-Kırıkkale yolunda dört otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Yerel

Ankara-Kırıkkale yolunda dört otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ankara-Kırıkkale yolunda dört otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale’de Organize Sanayi Bölgesi önünde meydana gelen zincirleme kazada, aralarında üç çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda araç kuyrukları oluştu.

Ankara-Kırıkkale kara yolunda dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamalara neden oldu. İhbarın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada N.G. (38), S.K. (31), M.G. (41), A.S.G. (8), H.İ.G. (14), M.G. (14) ve H.G. (56) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale’deki hastanelere götürüldü.

Kazanın ardından kara yolunda araç kuyrukları meydana geldi.

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