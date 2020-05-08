Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisinden "Engelliler Haftası" açıklaması:

ANKARA (AA) - Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi, engellilere "pozitif ayrımcılık" kapsamında yaklaşılması, sosyal politika ile sosyal hizmetlerdeki yeni kurumsal yapılanmalar göz önüne alınarak yasal uygulamaların etkinliğinin artırılması gerektiğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi Engelli Meclisinin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili açıklamasını paylaştı.

Engelliler Haftası'nda engelli hakları ve sorunları konusunda farkındalık çalışmaları ile bilgilendirmelerin yapıldığı, etkinliklerin düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu yıl etkinliklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamdan gerçekleştirileceği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne işaret edilen açıklamada, insan haklarından, ayrımcılığa uğramaksızın herkesin yararlanmasının güvence altına alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, engellilerle ilgili atılması gereken adımlar şekilde sıralandı:

"Ayrımcılık yapılmaması ve eşitlik, erişebilirlik, yaşama hakkı, yasa önünde eşit tanınma ve adalete erişim, kişi özgürlüğü ve güvenliği, işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaya maruz kalmama, sömürü, şiddet veya istismara maruz kalmama, kişisel bütünlüğün korunması, seyahat özgürlüğü, topluma dahil olma, kişisel hareketlilik, düşünce ve ifade özgürlüğü ile bilgiye erişim, özel hayata saygı, hane ve aile hayatına saygı, eğitim, sağlık, habilitasyon ve rehabilitasyon, iş ve istihdam, yeterli yaşam standardı ve sosyal korunma, siyasal ve toplumsal yaşama katılım, kültürel yaşama, dinlenme, boş zaman aktiviteleri ile spor faaliyetlerine katılımın sağlanması."

Engellilere "pozitif ayrımcılık" kapsamında yaklaşılması ve konuyla ilgili yasal mevzuatların yeniden ele alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Sosyal politika ve sosyal hizmetlerdeki yeni kurumsal yapılanmalar göz önüne alınarak, yasal uygulamaların etkinliğinin artırılabilmesini sağlamak üzere yeniden gözden geçirilmesi ve yeknesak hale getirilmesi yararlı olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "Birlikte yaşama" vurgusu

Engelli nüfusunun her geçen gün arttığına işaret edilen açıklamada, 2011 verilerine göre toplam nüfusun yüzde 6,9'unun engelli olduğu belirtildi.

Engellilere yönelik atılacak samimi adımlar arasında "birlikte yaşama"nın önemi vurgulanan açıklamada, "Engellilerle bir arada yaşamadan, onlar için proje üretemezsiniz, onlar yararına diye yapılan her etkinlik bir sosyal dışlanma haline gelir. Engellilik insan çeşitliliğinin bir parçasıdır ve engelliler herkesle aynı haklara sahiptir." ifadeleri kullanıldı.



