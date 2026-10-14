Ankara Keçiören'de arkadaşını 5-6 el ateşle vuran taksici tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde taksi şoförü Satılmış Murat (59), evine bıraktığı arkadaşı balıkçı Ersin K.'yi (39) tabancayla vurdu. Olayın ardından kaçan Murat, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

DHA'nın haberine göre olay önceki gece yaşandı. Satılmış Murat, Ersin K. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi birlikte alkol aldı. Taksici Murat, 06 T 6131 plakalı aracıyla önce diğer arkadaşlarını, ardından Ersin K.'yi evine bıraktı.

Ersin K., bagajdan malzemelerini alıp apartmana yöneldiği sırada Murat, üzerindeki tabancayla arkadaşına 5-6 el ateş etti. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan Ersin K., komşularının otomobiliyle hastaneye götürüldü.

Satılmış Murat, Ersin K.'nin sürekli kendisiyle alay ettiğini, küfürlü ve aşağılayıcı şekilde konuştuğunu ve bu nedenle vurduğunu söyledi.

Yaralıyı aracına bindiren komşu: 6 el silah sesi duydum

Ersin K.'yi hastaneye götüren komşusu Mehmet Öner, silah seslerini duyunca sokağa çıktığını anlattı: "6 el silah sesi duydum. Ne olduğunu merak ettim. Dışarıya çıktım. Yerde bir kişinin yattığını gördüm." Öner, kardeşinin montunu yaralının üzerine koyarak tampon yapmaya çalıştığını, kendisinin de yaralıyı aracına bindirip sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

"Ortalama 6-7 dakika içinde hastaneye yetiştirdim" diyen Öner, yolda hem yaralının bilincini açık tutmaya hem de saldırganın kimliğini öğrenmeye çalıştığını belirtti: "Sadece vuran kişinin ismini öğrenebildim ondan. Neden olduğunu söylemedi." Öner, merminin biri diline geldiği için Ersin K.'nin zor konuştuğunu, şüphelinin ise aynı gün yakalandığını aktardı.

Öner, "Bunlar ailece 10 yıllık tanıdıklarmış" dedi ve çevredeki tepkiyi şöyle anlattı: "Herkes şaşırdı; 'Nasıl yapar, nasıl eder' diye. Tabii kondurmuyorlardı; 'İmkanı yok yapmaz' diyorlardı. Ama sonuçta yaptı."

'Vurulan adamın 5 çocuğu var'

Komşulardan Eyüp Üner ise "Bunlar 7-8 yıldan beri sürekli bu taksiciyi kullanıyorlar. Mesela köye gidip geliyorlar. Düğün olsa, şehir içi olsa sürekli o adamla gidip geliyorlar" dedi.

Üner, son yolculukta Ulus'tan 4 kişinin taksiye bindiğini, şoförün yolcuları tek tek evlerine bıraktığını anlattı: "Taksici silahını çekip direkt sıkıyor. Vurulan adamın 5 çocuğu var."