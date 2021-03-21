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Yaşam

Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ankara- İzmir YHT açılış tarihi

Ankara-İzmir yüksek hızlı tren (YHT) hattında son durum merak ediliyor. Ankara ile İzmir şehirleri arasında ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıracak olan yüksek hızlı tren tren hattı Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ankara- İzmir YHT açılış tarihi...

Yeniakit Publisher
2021-03-21 00:02:00 -
Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ankara- İzmir YHT açılış tarihi

Ankara-İzmir yüksek hızlı tren (YHT) hattında altyapı çalışmalarının yüzde 42, 4'ü tamamlandı. 624 kilometre uzunluğa sahip olacak hat ile Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresi 3 buçuk saate inecek..

Ankara-İzmir yüksek hızlı tren (YHT) hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-İzmir hızlı tren hattımızda çalışmalarımızı hızla ve başarıyla sürdürüyoruz. Tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın uzunluğu 624 kilometre. Proje kapsamında; 41 kilometre uzunluğunda 49 adet tünel açılacak, 23.1 kilometre uzunluğunda 56 adet viyadük inşa edilecektir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sadece 2020 yılında demir yollarına 13,6 milyar lira yatırım yaptıklarına işaret ederek, hükümetleri döneminde demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdiklerini belirtti.

Karaismailoğlu, Uşak'ın Eşme ilçesinde İzmir-Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda her alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi.

Ulaştırma ve haberleşmenin de bu süreçte büyüyen ekonominin itici gücü olarak görüldüğünü kaydeden Karaismailoğlu, şehirlere ekonomik ve sosyal canlılık kazandırıldığını, Türkiye'nin "her modda" dünya ile bağlantılarının güçlendirildiğini aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, her çağda verimli, hızlı ve konforlu bir alternatif olma özelliği taşıyan demir yolu alanında çok büyük yatırımlar yapıldığına işaret ederek, "Öyle ki son 19 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımlarına ayırdığımız yaklaşık 1 trilyonluk bütçenin yüzde 19'unu demir yollarına aktardık." dedi.

Cumhuriyet’in kuruluş döneminde demir yoluna önem verildiğini, 1950-2003 yıllarında ise sadece 945 kilometrelik yeni demir yolu hattı yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Demir yolu hat uzunluğumuzu 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2013 yılında yüzde 33 olan demir yolları yatırım oranını 2020'de yüzde 47'ye yükselttik ve sadece 2020 yılında demir yollarına 13,6 milyar lira yatırım yaptık. Sadece geçtiğimiz yıl demir yollarında 8 bin 664 metre tünel, 5 bin 214 metre viyadük ile birlikte, bin 213 metre iltisak hattı imalatı yaptık. Demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdik. Demir Yolu Reformu'nu başlattık."

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