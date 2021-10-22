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Ekonomi Ankara-İstanbul YHT hattında hafta sonu ek sefer düzenlenecek
Ekonomi

Ankara-İstanbul YHT hattında hafta sonu ek sefer düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlere (YHT) artan talebi karşılamak amacıyla Ankara-İstanbul arasında cuma, cumartesi ve pazar günleri karşılıklı birer ilave sefer düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 14:25:00 -
Ankara-İstanbul YHT hattında hafta sonu ek sefer düzenlenecek

Böylece 822 ilave koltuk kapasitesi sağlanmış olacak. Artan talepler doğrultusunda ilki 22 Ekim Cuma günü başlamak üzere cuma, cumartesi ve pazar günleri Ankara-İstanbul-Ankara arasında ilave YHT seferi konulacak. Söz konusu seferlerle günlük 822 ilave koltuk kapasitesi sağlanacak. İlave seferlerde trenler, Ankara’dan saat 09.35’te kalkıp İstanbul/Söğütlüçeşme’ye saat 14.15’te varacak, İstanbul/Söğütlüçeşme’den saat 15.25’te kalkıp, Ankara’ya saat 20.24’te ulaşacak. Öte yandan 28 Ekim’de, Cumhuriyet Bayramı arifesi dolayısıyla Ankara-İstanbul arasında aynı saatlerde hareket edecek ilave YHT’ler işletilecek.

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